Минфин Франции: ряд членов ЕС сопротивляется введению эмбарго на нефть из РФ

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что страны Евросоюза способны отказаться от поставок российской нефти в ближайшие недели. Однако в объединении пока не определились с датой объявления новой санкции, отметил министр.

"Сейчас на столе — запрет на поставки нефти из России. Данный вопрос может решиться в ближайшие недели, но точной даты пока нет", — заявил Ле Мэр, передаёт BFMTV.

Как подчеркнул французский политик, нефть является главным доходом РФ. По данным министра, за один день Москва получает 700 миллионов долларов. Эмбарго на этот ресурс навредит российской экономике и властям страны, объяснил Ле Мэр. Вместе с этим он сказал, что пока не все страны ЕС поддерживают отказ от топлива.

"Пока ещё есть сопротивление и беспокойство", — заключил Ле Мэр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что члены союза намерены перестать приобретать газ из России. Однако сегодня данный вопрос не обсуждают, отметил лидер.