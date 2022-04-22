Матвейчев предложил ограничить время работы гипермаркетов по воскресеньям

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям, чтобы россияне в этот день ходили на фермерские рынки.

По мнению парламентария, сокращение часов работы крупных торговых точек поспособствует развитию рынков, передаёт RT со ссылкой на копию обращения с инициативой.

Матвейчев подчеркнул: в РФ существуют меры поддержки малых предприятий в сфере сельского хозяйства, но их недостаточно в современных условиях.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)", — написал депутат.

Он считает, что хорошая альтернатива супермаркетам — это небольшие магазины, расположенные в шаговой доступности от домов, а также ярмарки, которые сейчас имеют либо узкую экологическую специализацию, либо слишком ограниченную аудиторию.