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Автор Мария Карева

РИА Новости: американцы возмущены новыми ценами "на всё" в США

Экономика

Страны коллективного Запада столкнулись с последствиями антироссийских санкций, которые должны были негативно отразиться на экономике России. Однако жители Европы и США гораздо больше страдают, чем сами россияне. Особенно бьют по карману расходы на бензин и электричество.

РИА Новости: американцы возмущены новыми ценами "на всё" в США

Годовая инфляция в марте ускорилась до 8,5%. В феврале показатель был равен 7,9%. Цены взлетели буквально на всё: от фастфуда до бензина. Президент США Джо Байден винит в этом российскую спецоперацию на Украине.

"70% инфляции — из-за повышения цен на бензин Путиным", — убеждает он.

На самом деле товары в США начали дорожать с 2021 года. Однако Вашингтону невыгодно признавать свои ошибки.

В европейских странах также отмечается рекордный рост цен. В Литве показатель инфляции составляет 15,7%, в Германии — 7,3%. Больше всего в марте подорожали энергоносители и продукты. Об этом сообщает обозреватель РИА Новости Ирина Бадмаева.

Инфляция бьёт рекорды и в Великобритании. В марте она составила 7% — максимум с 1992 года. Больше всего экономика пострадала от роста цен на электроэнергию.

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Автор: Мария Карева
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