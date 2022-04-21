Я ее целостность не ломал: Пригожин о своем попадании под санкции из-за Украины

Санкции Европейского союза никак не повлияют на российского предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом заявил сам бизнесмен.
В адрес Пригожина поступило обращение от издания Pravda.Ru. Корреспонденты редакции поинтересовались, каким образом предприниматель может прокомментировать ограничительные меры Евросоюза и соседство с украинским олигархом Сергеем Курченко в санкционном списке ЕС.
"Украина у всех ассоциируется с красивой светловолосой девушкой, и поэтому бочку на меня катить не надо, я ее целостность не ломал. Это безжалостно сделали сотрудники ЦРУ. Да, похоже, по полной программе. А после них ее отымел во все места Коломойский (украинский олигарх Игорь Коломойский. — Ред.). Но санкции Евросоюза мне никак не вредят, а вот соседство с товарищем Курченко, действительно, не очень приятно. Здесь товарищи депутаты ЕС, и правда, в душу плюнули", — процитировала бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
Ранее Пригожин с иронией прокомментировал реализацию персональных ограничений со стороны представителей власти Новой Зеландии. Соответствующий запрос направил журналист издания "Русская Планета".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".