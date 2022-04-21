FT: у жителей Германии началась паника из-за возможного отказа от газа из РФ

Жители Германии сомневаются в целесообразности намерения руководства страны отказаться от поставок российского газа, объём которого составлял на энергетическом рынке ФРГ 55% до начала спецоперации РФ на Украине.

Как пишет Financial Times, немцы хорошо понимают, что полный отказ от российского газа приведёт к массовой остановке промышленности.

Исполнительный директор немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер уверен, что результатом эмбарго на российские энергоресурсы станет тяжелейший кризис, которого ещё не было со времён Второй мировой войны.

По словам директора BDI Зигфрид Руссвюрм уверен, что отсутствие импорта российского газа пошатнёт экономическую силу и стабильность страны.

Немецкие эксперты напомнили, что прекращение поставок газа из РФ затронет не только крупные предприятия, но и может стать причиной закрытия небольших компаний с многолетней историей, таких, как "Розенталь", которым нечем заменить российские энергоресурсы.

"Розенталь" — одна из старейших фабрик по производству посуды из китайского фарфора. Она многое пережила за свою 140-летнюю историю. Но к такому удару ее не готовили: угроза отключения газа приведет к моментальному прекращению деятельности предприятия", — написали авторы материала.

В рамках антироссийских санкций, связанных со спецоперацией РФ на Украине, в странах ЕС предлагают отказаться от импорта российских энергоресурсов, хотя многим странам их заменить просто нечем.