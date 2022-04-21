Американский лидер Джозеф Байден сообщил, что Штаты запретили останавливаться в портах страны российским морским судам и кораблям, которые относятся к РФ. Президент напомнил: аналогичную ограничительную меру объявляли в Европе из-за спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.
"Ни одному судну, которое ходит под флагом РФ, которым владеет или которое эксплуатирует лицо из России, не позволят швартоваться в США, иметь доступ к нашим берегам", — предупредил глава Штатов во время выступления в Белом доме, передаёт CNN.
Ранее Байден пообещал оказать военную помощь Украине в размере 800 миллионов долларов. Также Вашингтон намерен отдать Киеву 500 миллионов долларов для стабилизации экономики.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".