Байден заявил о запрете связанным с Россией судам заходить в порты Штатов

Американский лидер Джозеф Байден сообщил, что Штаты запретили останавливаться в портах страны российским морским судам и кораблям, которые относятся к РФ. Президент напомнил: аналогичную ограничительную меру объявляли в Европе из-за спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.

"Ни одному судну, которое ходит под флагом РФ, которым владеет или которое эксплуатирует лицо из России, не позволят швартоваться в США, иметь доступ к нашим берегам", — предупредил глава Штатов во время выступления в Белом доме, передаёт CNN.

Ранее Байден пообещал оказать военную помощь Украине в размере 800 миллионов долларов. Также Вашингтон намерен отдать Киеву 500 миллионов долларов для стабилизации экономики.