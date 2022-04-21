Председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов прокомментировал Pravda. Ru заявление Минпромторга о том, что IKEA ищет возможность снова работать в России.
Он рассказал, что будет мешать желанию брендов IKEA, Dutti, Zara, Pull & Bear вернуться на российский рынок.
"Самое главное — это существующие запреты на использование портов, на проезд грузовых фур, на полёты. Практически все виды транспорта, традиционно существовавшие, перестали из Европы в Россию поставлять товары. Это самый главный технический фактор", — заявил Борисов.
По его словам, иностранным брендам будет трудно вести бизнес в РФ, пока действуют антироссийские санкции.
"Наладить поставки можно через третьи страны, используя либо Турцию, либо какие-то страны Ближнего Востока, либо делать крюк через Казахстан. Пока я не вижу возможности возвращения западных компаний в РФ вплоть до изменения ситуации. Пока не будут изменены условия санкций, которые европейские страны наложили на сообщения с Россией, очень трудно прогнозировать грузопотоки", — отметил собеседник издания.
Ранее в Минпромторге рассказали о стараниях иностранных компаний вернуться на российский рынок. Бренды IKEA, Dutti, Zara, Pull & Bear изъявили желание снова торговать в России.
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