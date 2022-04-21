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Автор Ольга Лазарева

В Москве создали новый онлайн-сервис для поддержки импортозамещения

Экономика

На цифровой площадке Московского инновационного кластера i.moscow открылся новый раздел "Свои технологии", где собраны все сервисы по поддержке импортозамещения в технологическом бизнесе, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В Москве создали новый онлайн-сервис для поддержки импортозамещения

"В новом разделе на платформе i.moscow собраны все существующие в городе инструменты для импортозамещения. Это не только меры финансовой поддержки, но и сервисы по поиску партнеров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций. Сейчас там представлено 11 программ, их список будет пополняться", — отметила Наталья Сергунина.

В их числе "Маркетплейс Москвы", который объединяет свыше 500 тысяч продуктов и около 100 тысяч услуг российских компаний, сервис подбора помещений в аренду для локализации производства, "Карта инновационных решений", где собраны отечественные технологии, готовые к внедрению, и т. д.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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