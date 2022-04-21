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Автор Евгения Васильева

Министр Молдавии призвал жителей экономить электроэнергию и газ

Экономика

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну попросил граждан экономить энергию и "голубое топливо". Подобные меры необходимы во время дестабилизации мирового рынка, отметил политик.

Министр Молдавии призвал жителей экономить электроэнергию и газ

"С разумной, обоснованной экономией энергии мы проще преодолеем сложный период", — подчеркнул вице-премьер.

Спыну призвал использовать лампочки LED и датчики движения. Также министр порекомендовал приобретать самую энергоэффективную технику и установить термоизоляцию жилья.

По информации вице-премьера, власти Молдавии заключили соглашение с российской госкомпанией "Газпром" о продлении контракта по поставкам "голубого топлива". Однако тендер на организацию аудита не состоялся из-за конфликта на Украине, отметил Спыну. Он предположил, что первого мая республика может лишиться ресурсов.

Ранее Кишинёв попросил руководство "Газпрома" перенести дедлайн по аудиту. Корпорация проигнорировала призыв, из-за чего в Молдавии назвали поведение компании недружественным.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы украина газпром молдавия андрей спыну
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