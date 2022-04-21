Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну попросил граждан экономить энергию и "голубое топливо". Подобные меры необходимы во время дестабилизации мирового рынка, отметил политик.
"С разумной, обоснованной экономией энергии мы проще преодолеем сложный период", — подчеркнул вице-премьер.
Спыну призвал использовать лампочки LED и датчики движения. Также министр порекомендовал приобретать самую энергоэффективную технику и установить термоизоляцию жилья.
По информации вице-премьера, власти Молдавии заключили соглашение с российской госкомпанией "Газпром" о продлении контракта по поставкам "голубого топлива". Однако тендер на организацию аудита не состоялся из-за конфликта на Украине, отметил Спыну. Он предположил, что первого мая республика может лишиться ресурсов.
Ранее Кишинёв попросил руководство "Газпрома" перенести дедлайн по аудиту. Корпорация проигнорировала призыв, из-за чего в Молдавии назвали поведение компании недружественным.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".