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Автор Евгения Васильева

Набиуллину назначили главой Центробанка на пять лет

Экономика

Российские парламентарии поддержали переназначение Эльвиры Набиуллиной на должность руководителя Центробанка России. Известно, что этого политика в качестве кандидата выбрал лидер РФ Владимир Путин.

Набиуллину назначили главой Центробанка на пять лет

Набиуллина стала главой ЦБ летом 2013 года. В 2017 году члены Госдумы одобрили продление полномочий ещё на пять лет.

Во время выступления руководителя ЦБ в Госдуме РФ фракции высказали своё мнение о переназначении Набиуллиной. Выяснилось, что продление полномочий поддержали такие партии, как:

  • "Единая Россия",
  • "Новые люди",
  • ЛДПР.

Против данного решения выступили КПРФ и "Справедливая Россия — За правду". Лидер фракции Сергей Миронов напомнил, что в партии требовали отставки Набиуллиной и главы Минфина РФ Антона Силуанова ещё в прошлом году.

Ранее Набиуллина заявила, что низкая инфляция в стране может оказаться опасной для экономики.

"Должен быть какой-то уровень, который обеспечивает возможность и интерес для производителей развивать и расширять производство", — объяснила глава ЦБ.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы кпрф лдпр госдума единая россия владимир путин антон силуанов эльвира набиуллина справедливая россия
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