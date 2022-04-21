Российские парламентарии поддержали переназначение Эльвиры Набиуллиной на должность руководителя Центробанка России. Известно, что этого политика в качестве кандидата выбрал лидер РФ Владимир Путин.
Набиуллина стала главой ЦБ летом 2013 года. В 2017 году члены Госдумы одобрили продление полномочий ещё на пять лет.
Во время выступления руководителя ЦБ в Госдуме РФ фракции высказали своё мнение о переназначении Набиуллиной. Выяснилось, что продление полномочий поддержали такие партии, как:
Против данного решения выступили КПРФ и "Справедливая Россия — За правду". Лидер фракции Сергей Миронов напомнил, что в партии требовали отставки Набиуллиной и главы Минфина РФ Антона Силуанова ещё в прошлом году.
Ранее Набиуллина заявила, что низкая инфляция в стране может оказаться опасной для экономики.
"Должен быть какой-то уровень, который обеспечивает возможность и интерес для производителей развивать и расширять производство", — объяснила глава ЦБ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".