Набиуллину назначили главой Центробанка на пять лет

Российские парламентарии поддержали переназначение Эльвиры Набиуллиной на должность руководителя Центробанка России. Известно, что этого политика в качестве кандидата выбрал лидер РФ Владимир Путин.

Набиуллина стала главой ЦБ летом 2013 года. В 2017 году члены Госдумы одобрили продление полномочий ещё на пять лет.

Во время выступления руководителя ЦБ в Госдуме РФ фракции высказали своё мнение о переназначении Набиуллиной. Выяснилось, что продление полномочий поддержали такие партии, как:

"Единая Россия",

"Новые люди",

ЛДПР.

Против данного решения выступили КПРФ и "Справедливая Россия — За правду". Лидер фракции Сергей Миронов напомнил, что в партии требовали отставки Набиуллиной и главы Минфина РФ Антона Силуанова ещё в прошлом году.

Ранее Набиуллина заявила, что низкая инфляция в стране может оказаться опасной для экономики.

"Должен быть какой-то уровень, который обеспечивает возможность и интерес для производителей развивать и расширять производство", — объяснила глава ЦБ.