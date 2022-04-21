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Автор Елена Былкина

Володин о замороженных резервах РФ: "И деньги вернём, ещё и проценты выплатят"

Экономика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверил, что Россия не потеряла свои золотовалютные резервы. Он убеждён, что страна вернёт свои заморожённые за рубежом активы.

Володин ответил на нападки представителей партии КПРФ, которые винят Центробанк в потере половины золотовалютных резервов страны.

Глава Госдумы напомнил, что депутаты одобряли политику Центробанка.

"Мы ресурсы не потеряли, их заморозили. Нам надо их возвращать. У нас много что забрали, возвращает страна и активы, и территории. Деньги вернём, ещё и проценты выплатят", — уверил Володин.

Эльвира Набиуллина сказала, что "структура наших золотовалютных резервов отражает структуру взаимоотношений нашей экономики" и предупредила, что не только из-за высокой, но и по причине низкой инфляции может пострадать экономика страны.

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Автор: Елена Былкина
вячеслав володин эльвира набиуллина золотовалютные резервы
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