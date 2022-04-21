Набиуллина предупредила об опасности низкой инфляции в России

Руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что не только из-за высокой, но и по причине низкой инфляции может пострадать экономика страны. Вместе с этим политик объяснила, почему так происходит.

"Должен быть какой-то уровень, который обеспечивает возможность и интерес для производителей развивать и расширять производство", — подчеркнула глава ЦБ во время выступления в Госдуме РФ.

Ранее Набиуллина сообщила об отсутствии угрозы дефолта в нашей стране. Как отметила политик, российская экономика сможет противостоять возникшим сложностям.