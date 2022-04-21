Руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что не только из-за высокой, но и по причине низкой инфляции может пострадать экономика страны. Вместе с этим политик объяснила, почему так происходит.
"Должен быть какой-то уровень, который обеспечивает возможность и интерес для производителей развивать и расширять производство", — подчеркнула глава ЦБ во время выступления в Госдуме РФ.
Ранее Набиуллина сообщила об отсутствии угрозы дефолта в нашей стране. Как отметила политик, российская экономика сможет противостоять возникшим сложностям.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".