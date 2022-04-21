Глава ЦБ Набиуллина: никакой дефолт России не грозит

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что никакой дефолт стране не грозит. По её словам, экономическая система РФ справится с трудностями.

Выступая в Госдуме руководитель ЦБ отметила, что у России имеются необходимые финансовые ресурсы, позволяющие экономике функционировать в условиях санкционного давления.

"Что касается возможности дефолта, у РФ есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы. Никакой дефолт нам не грозит", — подчеркнула Набиуллина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после выступления главы ЦБ предложил депутатам поаплодировать.

"Ответственное заявление!" — сказал политик.

Ранее Набиуллина сообщала, что российскую экономику ждёт непростой период из-за ужесточения ограничительных мер в отношении Москвы. Она пояснила: РФ сможет некоторое время жить "на запасах", однако впоследствии санкции начнут всё больше сказываться на экономической системе.