Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что никакой дефолт стране не грозит. По её словам, экономическая система РФ справится с трудностями.
Выступая в Госдуме руководитель ЦБ отметила, что у России имеются необходимые финансовые ресурсы, позволяющие экономике функционировать в условиях санкционного давления.
"Что касается возможности дефолта, у РФ есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы. Никакой дефолт нам не грозит", — подчеркнула Набиуллина.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин после выступления главы ЦБ предложил депутатам поаплодировать.
"Ответственное заявление!" — сказал политик.
Ранее Набиуллина сообщала, что российскую экономику ждёт непростой период из-за ужесточения ограничительных мер в отношении Москвы. Она пояснила: РФ сможет некоторое время жить "на запасах", однако впоследствии санкции начнут всё больше сказываться на экономической системе.
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