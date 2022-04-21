Делягин: точечные удары по чувствительным местам - и Запад сам нам всё вернёт

Проблем с антироссийскими санкциями могло бы не быть совсем, считает зампредседателя Думского комитета по экономике Михаил Делягин.

По его словам, всего-то и надо было ограничить поставку сырья на Запад в начале марта.

Впрочем, сейчас есть неплохой шанс вернуть все резервы "замороженные" Западом и заодно "нанести противнику неприемлемый ущерб":

"Нужно ограничить поставки критически важного сырья. В Европу — газа, нефти и продуктов из неё, в Штаты — топлива для АЭС", — сказал экономист, добавив, что после этого останется только чуть подождать, как "и активы вернут, и санкции снимут".

Но решаться на этот шаг, уверен Делягин, надо скорее, пока та же Европа не перестроила экономику и не научилась обходиться без российских ресурсов.

Напомним, Делягин уже не в первый раз говорит о возможностях, имеющихся у России в борьбе с западными санкциями. Ранее он уже указывал, какие именно "точечные" экономические удары смогут воздействовать на экономику стран, которые их ввели. Подробнее об этом - здесь.