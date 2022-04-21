Проблем с антироссийскими санкциями могло бы не быть совсем, считает зампредседателя Думского комитета по экономике Михаил Делягин.
По его словам, всего-то и надо было ограничить поставку сырья на Запад в начале марта.
Впрочем, сейчас есть неплохой шанс вернуть все резервы "замороженные" Западом и заодно "нанести противнику неприемлемый ущерб":
"Нужно ограничить поставки критически важного сырья. В Европу — газа, нефти и продуктов из неё, в Штаты — топлива для АЭС", — сказал экономист, добавив, что после этого останется только чуть подождать, как "и активы вернут, и санкции снимут".
Но решаться на этот шаг, уверен Делягин, надо скорее, пока та же Европа не перестроила экономику и не научилась обходиться без российских ресурсов.
Напомним, Делягин уже не в первый раз говорит о возможностях, имеющихся у России в борьбе с западными санкциями. Ранее он уже указывал, какие именно "точечные" экономические удары смогут воздействовать на экономику стран, которые их ввели. Подробнее об этом - здесь.
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