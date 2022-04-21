В Молдавии посчитали, что российский "Газпром" ведёт себя по отношению к Кишинёву "неоправданно-недружественно".
Поводом для возмущения стало молчание российского энергетического гиганта в ответ на просьбу отсрочить аудит многолетнего долга "Молдовагаза".
Напомним, ещё в октябре "Газпром" согласился продлить контракт на поставку газа при одном условии: этот самый аудит будет проведён до мая 2022 года. И Молдавия предоставит график погашения задолженностей.
И вот теперь вдруг оказалось, что "тендер на проведение аудита провалился". И Кишинёв снова попросил (или потребовал?) отсрочку долга, который составляет, по данным "Газпрома", более $700 млн. "Молдовагаз" же уверен, что сумма меньше.
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну допустил, что после часа Х — 1 мая — поставки газа в Молдавию могут прекратиться.
При этом интересна логика событий: длительное затягивание со стороны молдавских властей аудита долга — как и сам факт его накопления — не является недружественным по отношению к "Газпрому" и России. А требование банально соблюдать договоренности — недружественно.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".