Молдавия: Газпром "недружественно" игнорирует наши просьбы

В Молдавии посчитали, что российский "Газпром" ведёт себя по отношению к Кишинёву "неоправданно-недружественно".

Поводом для возмущения стало молчание российского энергетического гиганта в ответ на просьбу отсрочить аудит многолетнего долга "Молдовагаза".

Напомним, ещё в октябре "Газпром" согласился продлить контракт на поставку газа при одном условии: этот самый аудит будет проведён до мая 2022 года. И Молдавия предоставит график погашения задолженностей.

И вот теперь вдруг оказалось, что "тендер на проведение аудита провалился". И Кишинёв снова попросил (или потребовал?) отсрочку долга, который составляет, по данным "Газпрома", более $700 млн. "Молдовагаз" же уверен, что сумма меньше.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну допустил, что после часа Х — 1 мая — поставки газа в Молдавию могут прекратиться.

При этом интересна логика событий: длительное затягивание со стороны молдавских властей аудита долга — как и сам факт его накопления — не является недружественным по отношению к "Газпрому" и России. А требование банально соблюдать договоренности — недружественно.