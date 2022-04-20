Business Insider: Китай и Индия не позволили Западу "удушить" экономику России

Журналист Бен Винк заявил, что из-за Пекина и Нью-Дели Запад не смог оказать нужного санкционного давления на Москву после начала военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. По данным обозревателя, у стран не получилось навредить энергосектору России.

"Кремль не ощутил того давления, на которое надеялся Вашингтон. Вина за это частично лежит на Индии и Китае", — написал публицист на новостном портале Business Insider.

Как заявил Винк, КНР и Индия отказались поддерживать ограничительные меры Штатов и ЕС. Дружественные Москве страны не стали разрывать экономические отношения, в том числе в энергетической сфере, напомнил представитель СМИ.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва и Пекин не позволят западным лидерам негативно повлиять на стратегическое партнёрство Китая и России. Также власти республики пообещали помочь бизнесменам из нашей страны.