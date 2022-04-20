Журналист Бен Винк заявил, что из-за Пекина и Нью-Дели Запад не смог оказать нужного санкционного давления на Москву после начала военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. По данным обозревателя, у стран не получилось навредить энергосектору России.
"Кремль не ощутил того давления, на которое надеялся Вашингтон. Вина за это частично лежит на Индии и Китае", — написал публицист на новостном портале Business Insider.
Как заявил Винк, КНР и Индия отказались поддерживать ограничительные меры Штатов и ЕС. Дружественные Москве страны не стали разрывать экономические отношения, в том числе в энергетической сфере, напомнил представитель СМИ.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва и Пекин не позволят западным лидерам негативно повлиять на стратегическое партнёрство Китая и России. Также власти республики пообещали помочь бизнесменам из нашей страны.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".