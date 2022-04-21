Как купить бизнес за рубежом и не ошибиться

Люди руководствуются разными причинами, принимая решение о покупке бизнеса за границей. Для кого-то, помимо получения доходов, интересна иммиграция, кому-то просто захотелось воплотить киношную мечту о жизни на берегу моря, управляя баром на пляже и наслаждаясь при этом южным солнцем. Независимо от целей, к покупке бизнеса за границей надо подойти грамотно. Но как убедиться, что вы делаете все так, как нужно?
Чтобы стать успешным предпринимателем в чужой стране, нужно многое учесть.
Важно понимать и сам процесс покупки. Если не хватает знаний, то можно обратиться за советом к эксперту. Например, он подскажет, что включает в себя распродажа и какие есть при этом подводные камни.
Если вы все же решились на покупку бизнеса за границей, то вам все же лучше проконсультироваться с грамотным экспертом опытной консалтинговой фирмы по слияниям и поглощениям. В состав MergersCorp M&A International входят квалифицированные международные эксперты: инвестиционные банкиры, юристы, агенты по недвижимости, бухгалтеры. Эти специалисты помогут значительно упростить для вас процесс приобретения желанного бизнеса в чужой стране.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".