Экономист спрогнозировал курс рубля к доллару: укрепиться не дадут

Опасаться того, что курс рубля снова резко упадёт после своего укрепления, совершенно не стоит. Однако и слишком сильно укрепиться ему тоже не дадут. Вероятнее всего, курс рубля будет оставаться в зоне 80-90 за доллар. Такой прогноз сделал экономист и политолог Александр Дудчак.

Эксперт считает, что рублю вряд ли позволят укрепиться до 75, однако при условии оплаты за газ и другие товары в рублях, спрос на российскую валюту будет расти. С учётом того, что доллар и евро будут терять позиции, на Западе тоже могут появиться сторонники рубля, заметил Дудчак в беседе с изданием Украина.ру.

По мнению специалиста, россиянам надо мечтать не о курсе по 30 рублей за доллар и 40 за евро, а о стабильности. При этом неважно, каким будет курс, а важно, чтобы не было его колебаний и рублёвых спекуляций.

Дудчак высказал благодарность российским финансовым властям, которые ограничили резкий отток капитала из страны. Экономист полагает, что в дальнейшем эти деньги должны быть направлены в экономику.