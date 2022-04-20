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Автор Ольга Лебедева

Власти Латвии объяснили необходимость введения режима энергетического кризиса

Экономика

Кабинет министров Латвии объявил энергетический кризис на период до 31 декабря 2022 года из-за нехватки поставок нефтепродуктов. В настоящее время Латвия располагает запасами нефти, которые позволят экономике функционировать в течение 90 дней.

Власти Латвии объяснили необходимость введения режима энергетического кризиса

Согласно правительственному указу, до обозначенной даты полиция и Государственный энергетический кризисный центр будут следить за тем, чтобы нефтепродукты не вывозились за пределы страны и отпускались предприятиям только в соответствии с решениями государственного бюро по контролю за строительством.

"Такое решение правительства обеспечит выход из ситуации в случае нехватки топлива на рынке. Нынешняя геополитическая ситуация сопряжена с большими рисками, хотя ситуация в торговле топливом стабильна, и сообщений о возможных перебоях в поставках не поступало", - подчеркнул министр экономики Латвии Янис Витенбергс.

Напомним, в марте президент Латвии Эгильс Левитс заявил, что страна импортирует около 10% нефти из России, но хочет заменить эту долю поставками из других стран.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы нефть кризис латвия
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