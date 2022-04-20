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Автор Екатерина Широкова

ТПП РФ: Китай не способен на подлость в отношении России из-за санкций Запада

Экономика

На фоне западных санкций против России, Китай находится под постоянным давлением, однако, КНР вряд ли позволит себе "политическую подлость" в отношении российской стороны, заявил руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов.

ТПП РФ: Китай не способен на подлость в отношении России из-за санкций Запада

Как подчеркнул Изотов, маловероятно, что Пекин будет соблюдать антироссийские санкции, но не скажет об этом Москве. По его словам, России необходимо выстраивать с китайской стороной прочные политические и торгово-экономические связи. При учёте, что бизнесмены КНР готовы развивать предпринимательские отношения с российской стороной.

"Я больше чем уверен, что Китай не позволит себе как-то подло поступить в политическом плане", — пояснил Изотов в беседе с РИА Новости. — В любом случае нам надо стараться не упускать возможности и "завоевать китайские сердца", где-то отыграть процесс заново, где-то попытаться проявить себя с лучшей стороны, но всё это не должно быть нахрапом, всё должно быть продуманно".

Изотов уточнил, что Россия должна "слышать" сигналы китайских партнёров как в развитии экономических отношений, так и на фоне санкционной политики против Москвы.

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Автор: Екатерина Широкова
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