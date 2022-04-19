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Автор Елена Былкина

Шольц назвал "катастрофой" для России удар санкций Запада: "Жёстко бьёт"

Экономика

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уверен, что воздействие западных санкций обернётся для экономики России катастрофой.

Шольц назвал "катастрофой" для России удар санкций Запада: "Жёстко бьёт"

Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с участием лидеров западных стран заявил, что санкции окажут пагубное воздействие на Россию.

В видеоконференции участвовали Джозеф Байден, Эмманюэль Макрон, Анджей Дуда, Борис Джонсон, Фумио Кисида и другие первые лица государств.

"Наши меры жестко бьют по России. Санкции имеют очень-очень ясный эффект", — заявил Шольц и напомнил, что в 2022 году Россия могла показать заметный экономический рост.

Канцлер прогнозирует спад экономических показателей России на 8,5%, а инфляция дойдёт до 25%.

"Это катастрофа для России", — заявил Шольц, отметив, что такие последствия для России наступили из-за начала спецоперации на Украине.

Шольц заявил об исчерпании запасов оружия в Германии из-за поставок Украине.

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Автор: Елена Былкина
Темы олаф шольц борис джонсон эммануэль макрон
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