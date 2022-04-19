Завальный: Россия может прекратить поставки газа и нефти в случае неуплаты

По словам депутата Госдумы Павла Завального, в последнее время наблюдаются задержки оплаты за российские энергоресурсы со стороны зарубежных банков, которые боятся быть наказанными за сотрудничество с РФ. Если задержки по оплате будут иметь место и дальше, поставки российских нефти и газа будет прекращены, а в дополнение РФ предъявит необязательным покупателям штрафные санкции.

"Мы не будем бесплатно поставлять нефть и газ. Мы подождём неделю-две-три и в рамках контрактных обязательств, и прекратим эти поставки тем покупателям, которые с нами не рассчитаются", — предупредил Завальный.

Ранее российский президент Владимир Путин уже говорил о нерегулярной оплате за импорт российских нефти и газа со стороны ряда стран, вследствие задержек перевода средств банками "недружественных" государств. Вдобавок многие иностранные банки не готовы переходить на расчёты в рублях за российские энергоресурсы.