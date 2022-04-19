Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал решение российских властей оспорить беспрецедентную заморозку международных резервов за рубежом.
"В нынешней ситуации не всегда справедливость и законность совпадают. Я думаю, что нам вряд удастся чего-то добиться", — сказал специалист.
Однако он положительно оценил намерение России отменить незаконные действия Запада. Также данное решение Москвы эксперт назвал политическим, а не юридическим.
"Судебные перспективы, конечно, пока близки к нулю. Может быть, завтра-послезавтра политическая ситуация изменится", — заключил собеседник издания.
Ранее руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что РФ направит судебные иски из-за ограничений в отношении российских активов.
"Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены", — сказала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
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