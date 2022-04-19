"Газпром" не забронировал мощности транзита через Польшу на май

В "Газпроме" решили не бронировать на май мощности проходящего через Польшу газопровода Ямал — Европа.

Согласно сведениям GSA Platform, 19 апреля на аукционе были предложены на следующий месяц объёмы прокачки по Ямалу — Европе до 89,1 млн кубометров в сутки, однако они не заинтересовали российскую компанию.

По данным платформы RBP, допмощности транзита газа через украинские станции "Суджа" и "Сохрановка" не были предложены на аукционе во вторник. Торги были отменены.

Ранее "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности транзита газа по украинскому маршруту, а также прокачку его через Польшу на второй и третий кварталы 2022 года.