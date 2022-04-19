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Автор Елена Былкина

Собчак назвала завтрашнюю встречу олигархов c Путиным "расстрельной"

Экономика

Ксения Собчак перечислила имена российских миллиардеров, которые, по её мнению, уклонятся от завтрашней встречи с Владимиром Путиным.

Собчак назвала завтрашнюю встречу олигархов c Путиным "расстрельной"

Журналистка напомнила, что все бизнесмены, которые пришли на аналогичную встречу с руководителями и собственниками крупного бизнеса 24 февраля, сейчас находятся под санкциями.

Собчак считает, что на приглашение Путина откликнуться только те предприниматели, которым "уже нечего терять". Она назвала данное мероприятие "расстрельной встречей для больших кошельков".

"По списку фамилий явившихся можно будет судить, кто точно, прочно и надолго остается в России. Ну и наверняка, именно эти люди и будут заниматься импортзамещением", — объяснила Ксения Анатольевна.

Собчак предположила, что встречу с лидером РФ проигнорируют Мельник, Дерипаска и Фридман.

Журналистка ранее заступилась за богатых, которые тоже плачут после введения санкций.

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Автор: Елена Былкина
Темы ксения собчак олег дерипаска владимир путин
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