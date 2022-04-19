В Федеральном казначействе сообщили, что руководство Минфин России в марте этого года передало 81,6 млрд рублей госкредитов другим странами или юридическим лицам. Данные ведомства проанализировали российские журналисты.
Как написали в РБК, в прошлом году за аналогичный период сумма госкредитов составила 26,2 млрд рублей, в январе — 82,1 млрд рублей. Также выяснилось, что в марте 2022 года российские власти, если перевести отечественную валюту в доллары, отдали 790 млн долларов. Предположительно, деньги получили Иран или Белоруссия.
По данным Казначейства, Москва намеревалась передать в этом году 374,9 млрд рублей. За март РФ выполнила план на 22%.
Ранее экономист Андрей Быстров в интервью Pravda.Ru прокомментировал прогноз Счётной палаты о снижении уровня российского ВВП более чем на 10%.
"Надо готовиться, я думаю, к снижению жизненного уровня населения. Жизнь ухудшится. Если на 10% ВВП падает, доходы населения уменьшаются пропорционально этому", — объяснил эксперт.
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