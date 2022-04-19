Желающие купить доллары столкнулись с проблемами: "Валюту в кассы не привозят"

Центробанк возобновил продажу наличной валюты в российских банках, однако приобрести доллары в кассах обмена оказалось проблематично.

Авторы Telegram-канала "Антиглянец" проверили, действительно ли можно купить наличные доллары. Ситуацию с приобретением валюты они назвали "шедевральной".

"Можно купить доллары за нал в операционных кассах автосалонов с одним условием — если кто-то эти доллары туда положил. Ну, как подвешенный кофе или касса народной взаимопомощи. Банк не дает валюту. Мы можем купить валюту другого какого-то чувака, если ему на кой-то ляд захочется сдать свои баксы в кассу. А банк просто возьмет комиссию за обмен", — объяснили люди, желающие купить доллары.

На возникшие вопросы были даны исчерпывающие объяснения.

"Если кто-то внёс денежные средства в кассу в валюте, тогда Вам могут продать её, если никто не вносил, тогда денежные средства не выдадут. Валюту в кассы для обмена не привозят. По указанию ЦБ выдавать валюту могут только при наличии внесённых средств от другого клиента", — гласит пояснение.

Ранее Центральный Банк России с 18 апреля разрешил кредитным организациям продавать наличную валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.