Центробанк возобновил продажу наличной валюты в российских банках, однако приобрести доллары в кассах обмена оказалось проблематично.
Авторы Telegram-канала "Антиглянец" проверили, действительно ли можно купить наличные доллары. Ситуацию с приобретением валюты они назвали "шедевральной".
"Можно купить доллары за нал в операционных кассах автосалонов с одним условием — если кто-то эти доллары туда положил. Ну, как подвешенный кофе или касса народной взаимопомощи. Банк не дает валюту. Мы можем купить валюту другого какого-то чувака, если ему на кой-то ляд захочется сдать свои баксы в кассу. А банк просто возьмет комиссию за обмен", — объяснили люди, желающие купить доллары.
На возникшие вопросы были даны исчерпывающие объяснения.
"Если кто-то внёс денежные средства в кассу в валюте, тогда Вам могут продать её, если никто не вносил, тогда денежные средства не выдадут. Валюту в кассы для обмена не привозят. По указанию ЦБ выдавать валюту могут только при наличии внесённых средств от другого клиента", — гласит пояснение.
Ранее Центральный Банк России с 18 апреля разрешил кредитным организациям продавать наличную валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.
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