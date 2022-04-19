Немецкий промышленник: санкции против России убьют бизнес и социалку Германии

Чем дольше длятся антироссийские санкции, тем больше "прозревает" коллективный Запад по поводу введённых им же самим ограничений. Нет, правоту России там пока не признают, но последствия принятых решений видят по-другому.

Так, например, руководитель химического концерна Leuchtstoffwerk Breitungen (Германия) Вольфганг Айзенберг в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал мнение, что санкции бесполезны, поскольку "большая часть мира к ним не присоединилась".

Выступая против введения эмбарго на поставки российского газа, он заявил, что санкции вообще бессмысленны, так как "на ситуацию никак не влияют" и "поставленных целей не достигнут". А вместо того, чтобы "наказать Россию", вредят самой Европе.

Как именно, он показал на примере своего предприятия:

"В случае отказа от газа из России концерн Leuchtstoffwerk Breitungen останется без света и будет вынужден сократить производство на 33-50%. Наступит крах производственных цепочек. Последствия этого и для экономики, и для социальных программ будут катастрофичны, ведь нам придётся сокращать продажи и рабочие места", — сообщил немецкий промышленник.

Примерно об этом же говорил и российский президент,когда констатировал провал "экономического блицкрига" Запада.