Чем дольше длятся антироссийские санкции, тем больше "прозревает" коллективный Запад по поводу введённых им же самим ограничений. Нет, правоту России там пока не признают, но последствия принятых решений видят по-другому.
Так, например, руководитель химического концерна Leuchtstoffwerk Breitungen (Германия) Вольфганг Айзенберг в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung высказал мнение, что санкции бесполезны, поскольку "большая часть мира к ним не присоединилась".
Выступая против введения эмбарго на поставки российского газа, он заявил, что санкции вообще бессмысленны, так как "на ситуацию никак не влияют" и "поставленных целей не достигнут". А вместо того, чтобы "наказать Россию", вредят самой Европе.
Как именно, он показал на примере своего предприятия:
"В случае отказа от газа из России концерн Leuchtstoffwerk Breitungen останется без света и будет вынужден сократить производство на 33-50%. Наступит крах производственных цепочек. Последствия этого и для экономики, и для социальных программ будут катастрофичны, ведь нам придётся сокращать продажи и рабочие места", — сообщил немецкий промышленник.
Примерно об этом же говорил и российский президент,когда констатировал провал "экономического блицкрига" Запада.
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