Испания намерена сократить поставки электричества во Францию

Испания — один из крупнейших поставщиков электроэнергии для соседей по Европе — намерена сократить поставки во Францию. Уведомление уже направлено в Европейскую комиссию.

Как сообщает El Pais, это вынужденная мера, которая поможет Мадриду сдержать на внутреннем рынке цены на газ, используемый для производства электричества. План сокращения расходов и, как следствие, экспорта энергии разработан Испанией совместно с Португалией.

Согласно альтернативной системе, первоначально предложенной Мадридом, электроэнергия, экспортируемая во Францию, будет взиматься по более высокой ставке, чем потребляемая на Пиренейском полуострове. По данным El Pais, официальные лица в Брюсселе обеспокоены тем, что это соглашение нарушит рыночные правила блока, а Германия и скандинавские страны, как сообщается, выступают категорически против этой идеи.

Хотя Франция является чистым экспортером электроэнергии, она по-прежнему импортирует около 34% своей мощности, согласно данным за 2020 год. Испания больше, чем любая другая страна, обеспечивает Париж.

Напомним, цены на электроэнергию взлетели по всему ЕС, и в марте потребители заплатили на 45% больше, чем годом ранее. Причина скачка — неопределенность в отношении того, введет ли ЕС эмбарго на импорт российского газа, а также потрясениями на мировых энергетических рынках в результате конфликта в Украине.

Стремительный рост инфляции во всем западном мире также привел к росту счетов за электроэнергию.

Получается, что президент Франции Эммануэль Макрон явно погорячился с заявлением о том, что его страна "может обойтись без российского газа".