СМИ США: экономика России серьезно страдает от санкций

После того, как Крымский полуостров по результатам проведенного среди его жителей референдума вошел в состав Российской Федерации, ряд западных стран во главе с Соединенными Штатами Америки ввели ряд экономический санкций в отношении России.
Именно поэтому, считают аналитики американского портала Bloomberg, экономика РФ сегодня переживает далеко не самые лучшие времена. Так, утверждают авторы материала, нынешний объем российской экономики на целых 10 % ниже тех показателей, что страна могла бы добиться в 2013 году, если бы Запад не ввел против нее ощутимые торговые ограничения. Обозреватели Bloomberg признают, что причина этого кроется и в резком падении цен на нефть. Но все же, считают американские экономисты, сильнее всего по экономике Российской Федерации бьют западные санкции.
Россия, признают авторы материала, научилась справляться с давлением санкций, что легли на ее плечи из-за ее же "агрессивной внешней политики". Но, утверждает Bloomberg, РФ все-таки серьезно поплатилась — ее темпы экономического роста пока оставляют желать лучшего.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, если верить социологам, уровень пессимизма среди жителей России достиг своего максимума за последние 10 лет. СМИ считают, что у россиян поводы для недовольства и волнения есть, но на митинги и демонстрации они все равно не выйдут.
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