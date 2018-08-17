Правительство не захотело изымать сверхдоходы компаний

Правительство Российской Федерации заявило, что изымать сверхприбыль у крупных российских компаний неправильно. Так, представители правительства отметили, что не видят в этом целесообразности.

Напомним, что российское правительство совсем недавно заявляло об обратном. Тогда с таким предложением выступил помощник президента Андрей Белоусов. "Правда.Ру" уже писала об этом. Средства массовой информации тогда писали, что Владимир Путин уже якобы даже поддержал данную инициативу.

Но прошло буквально несколько дней и все поменялось с ног на голову. Быть может, из-за того, что владельцы крупных металлургических и химических компаний выразили свое недовольство и выступили против. А, быть может, кто-то просто неправильно понял помощника президента Российской Федерации Андрея Белоусова.

Официальный представитель российского министра финансов Антона Силуанова заявил, что увеличение налогового бремени в ближайшее время происходить не будет. По его словам, все решения по изменению налоговой системы уже были приняты ранее — больше никаких нововведений правительство вводить не собирается.

Отметим, что сверхприбыль представляет собой те доходы, которые никоим образом не зависят от того, как владельцы компаний вели свой бизнес. Выросли, например, цены на какой-нибудь вид сырья, и компания заработала большие деньги на его экспорте.

Фото: Fotodom. ru

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