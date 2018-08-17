Западные аналитики оценили влияние "законопроекта из ада" на Россию

Американские санкции не ограничат российскую нефтегазовую промышленность, так как два года назад она стала менее зависима от иностранного оборудования. Такие выводы аналитиков приводит Reuters.

Издание поясняет, что в 2014 году после первой волны запретов сектору пришлось непросто: работа компаний была осложнена, т. к. они пользовались не отечественным оборудованием. Но у РФ было время, чтобы приспособиться к ситуации, показательны большие объемы добычи нефти. Также стоит отметить, что промышленность отказалась и от финансовой зависимости от иностранных источников. Теперь в этом сектор фирмы или решают проблемы сами, или обращаются к госбанкам.

Reuters также замечает, информация о грядущих изменениях никак не отразилось на нефтегазовом секторе. Так, сенаторы США именовали документ "законопроектом из ада", а МИД РФ "драконовским", на российском фондовом рынке случился обвал, а акции российских нефтяных компаний выросли на 2%.

Завершая повествование, агентство пояснило, что США могли запретить покупать нефть у РФ, но это ударило бы по самой стране, которая является одним из крупных потребителей ресурса.

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