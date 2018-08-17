В Турции рассказали, как будут отвечать на новые удары США

Анкара будет зеркально отвечать на все действия Вашингтона. С таким заявлением выступил турецкий министр торговли Рухсар Пекджан, отмечает телеканал NTV.
Глава ведомства подчеркнул, что страна уже отреагировала на поступки США, руководствуясь требованиями ВТО. Далее государство будет поступать схожим образом.
Ранее спикер отметил, Турция обжалует в ВТО инициативу Вашингтона поднять пошлины на сталь и алюминий. Помимо этого, глава министерства торговли подчеркнул, что дополнительные пошлины Турции в отношении Соединенных Штатов равны $533 млн в год.
Стоит отметить, что турецкий минфин объявил о мерах по поддержке экономики государства, они понадобились, так как национальная валюта "падает". Согласно сведениям Anadolu, банки продолжат кредитование, сроки погашения станут более гибкими. Не станут требовать банки и задолженности, что возникла из-за скачка курса валют.
Ранее "Правда.Ру" писала, что американский лидер Дональд Трамп 10 августа велел увеличить пошлина на сталь (в два раза) и алюминий (на 20%) из Анкары. Турция решила бойкотировать электронику из США и подняла пошлины на иные американские товары.
Источник фото: Fotodom.ru
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