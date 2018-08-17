Экс-глава Минфина рассказал, как Россию готовили к дефолту

Дефолт 1998 года не был спонтанным решением, правительство и Центробанк до последнего пытались найти выход и избежать девальвации рубля. Об этом рассказал Михаил Задорнов, в то время он был на посту главы Минфина РФ.

Спикер пояснил, все готовилось в выходные накануне "черного понедельник", что пришелся на 17 августа. Этот день выбрали, так как он дал шанс не дать информации разлететься, вызвав панику.

Задорнов подчеркнул, что власть боролась до последнего, чтобы не подорвать доверие народа к себе. Однако это был единственный возможный на тот момент вариант. Так, правительство почти год боролось за смягчение внешних шоков. Стоит отметить, что в тот период произошла смена власти, это не дало возможности проводить политику последовательно. Также у Госдумы не нашли поддержки инициативы по изменению налоговой и бюджетной политики.

Летом 1998 года власти оттянули срок выплат по внешним долгам на 20 лет и получили денежное вливание от международных финансовых организаций. Было ощущение, рассказал экс-глава Минфина, что этих денег хватит для преодоления кризиса, но ситуация накалялась. В середине лета стало очевидно, что проблемы не избежать.

Тогда Минфин и ЦБ начали подготавливать альтернативные планы. Подробно решение о дефолте прорабатывали за три дня до "черного понедельника", тогда рынки закрылись. Это значило, что никакая информация не уйдет на сторону.

В воскресенье о ситуации доложили главе государства, на встрече присутствовали главы ключевых российских банков и крупнейших компаний. То, что произошло тогда, отметил Задорнов, коснулось всех: правительство, очень богатых граждан и рядовых россиян.

Спикер пояснил, что финансовая трагедия научила правительство: на следующий год в бюджет был принят фактически без дефицита.

Источник фото: Fotodom.ru

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