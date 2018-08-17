Честный ответ: будет ли в России новый дефолт

Дефолт в России состоялся 17 августа 1998 года и сейчас, через 20 лет после тех драматических событий, экономическая ситуация в нашей стране многим представляется не столь стабильной, как хотелось бы. Некоторые предсказывают даже возможность еще одного дефолта и обвала курса рубля. Впрочем, многие эксперты сходятся в том, что такой пессимизм, как минимум, преждевременен.



Россию ждёт новый дефолт?

Здесь стоит кратко обозначит экономическую ситуацию в России конца 90-х годов прошлого века. Первое и самое главное - российская экономика не имела практически никаких защитных механизмов от внешних негативных факторов. Поэтому, когда начался кризис на азиатских валютных рынках, по принципу домино задело и нас. При этом, в самой внутренней экономики России имел место существенный перекос в сторону ресурсодобывающих отраслей. Советский промышленный комплекс был уничтожен, новый не был еще создан, а зависимость торгового баланса от нефти в России составляла более 90%.

Помимо прочего именно в те годы была реализована программа государственных краткосрочных обязательств, или «пирамида ГКО». Она действительно была построена по принцип финансовой пирамиды, или МММ. А все пирамиды заканчивают свое существование одинаково - громким крушением. Здесь же учредителем этой схемы было само государство, поэтому рушась, система ГКО ударила со всей силы и по государственной экономике.

Сейчас ситуация в стране и её экономике существенно отличается от конца девяностых. Во-первых, доля сырьевого и энергетического секторов промышленности составляет примерно 50%. Остальное приходится на аграрный комплекс, химическую и военную промышленность, машиностроение и ряд иных стратегических производственных отраслей.

Во-вторых, несмотря, а то и благодаря санкциям, как фактору перманентного внешнего давления, российская экономическая система постоянно вырабатывает все новые защитные механизмы. Ну и понятно, что ничего похожего на ГКО теперь в стране нет.

Впрочем, есть санкции, внешнее давление и колебание курса рубля. Однако, эксперты-экономисты, принимая во внимание эти негативные факторы, все равно дают довольно оптимистичные прогнозы.

Например, министр экономики в 1993-97 годах, Евгений Ясин так ответил на вопрос о возможности дефолта в будущем, «я думаю, что «война санкций» с США не приведет к серьезным экономическим потрясениям, хотя это будет тормозить развитие, создавать определенные трудности, но это не те меры, которые приводят к катастрофам. С другой стороны, это будет создавать препятствия для нашего развития, так же, как и действия нашего собственного руководства».

Управляющий «БКС Ультима» Олег Сафонов куда более позитивен в прогнозах. Он, в частности, считает, что «экономика Российской Федерации в настоящее время не смотрится уязвимой. Несмотря на введенные экономические санкции со стороны Запада, РФ в ближайшем будущем может чувствовать себя достаточно спокойно. Связывают это с тем, что в стране накопились некоторые ресурсы, реструктуризировались внешние долги, да и цены на энергоносители еще достаточно высокие. Однако, все более новые санкции естественно будут сказываться на экономике, пускай и незначительно».

Кстати, дефолт России прочат в основном некоторые американские эксперты. Однако, как считает инвестиционный аналитик из Global FX Владимир Рожанковский, эта тема в западных СМИ связана скорее с общим негативным настроем по отношению к нашей стране. По словам эксперта, «анализ американских экспертов не более чем повод поддержать интерес к экономической ситуации в Российской Федерации. Повтора сценария 1998 года в РФ не будет. Причина здесь также проста - тогда в Азии было столько денег, что они не справлялись с этим потоком. Сейчас все наоборот - деньги идут из развивающихся стран в Америку», и по мнению экономиста дефолт куда вероятнее может произойти именно в Штатах, а не в России.

Впрочем, экономист Владислав Жуковский не разделяет общего оптимизма и оценивает вероятность дефолта, как более, чем реальную. И главной причиной, по его мнению, для наступления такого кризиса может стать падение цен на нефть. По его словам, «дефолт в России неизбежен. Главная причина такому может стать падение цен на нефть. Если ценник на это сырье не зафиксировать на отметке в 71 доллар за 1 баррель нефти, то 80 руб. за 1 доллар может показаться смешным, а евро и вовсе перевалит за отметку в 100 руб. за 1 евро. Причина такого в том, что 68% доходов от экспорта в стране полагается именно на нефть и газ».

Впрочем, с ним не соглашается бывший глава Банка России, Сергей Дубинин. По его словам, «в российской экономике сейчас нет никакой аналогии с тем, что происходило в 90-е годы XX века. У РФ нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Весь российский государственный долг, включая внешний, сбалансирован по валютам. Кроме того, плавающий валютный курс никаких обещаний выплачивать долги по фиксированному курсу не дает. Банковская система относительно устойчивая, а дефолт России не угрожает ни в каком виде».

Вообще же история про «крушение от нефти» российской экономики - то старая история, и, стоит повториться, сейчас российская экономика куда менее зависима от этой сферы промышленности, нежели еще 20, да и 10 лет назад.

При этом на вопрос о скачках курса рубля специалисты также говорят, что здесь нельзя говорить об «обвале курса», это просто резкие колебания и не более того.

По словам главного экономиста Института фондового рынка и управления Михаила Беляева, «Определенные круги пользуются инсайдерской информацией. В данном случае - об ужесточении санкций со стороны США. Сразу последовала атака на рубль, чтобы обрушить его и получить краткосрочную прибыль. Впрочем, никакого обвала не произошло - для этого нет макроэкономических оснований, и потому российская валюта медленно восстанавливает позиции».

При этом сейчас, что наши, что иностранные эксперты от экономики сходятся в одном, нынешняя глобальная экономическая система находится на той стадии развития, когда кризис в глобальном смысле происходит каждые 7-10 лет.

И здесь самое главное - это озаботиться развитием защитных механизмов для национальных рынков и национальной экономики.

А Россия именно этим, в общем-то и занимается. К тому же, попутно, развивая экономику вообще. К примеру, в первом полугодии 2018 года у нас впервые за несколько лет выше профицитный бюджет, и есть все шансы, что год мы закончим без дефицита в бюджете.

Внутренний долг относительно небольшой в сравнении с резервными фондами. Ну и развитие промышленности, не ориентированной на энергоресурсы также дополнительно стабилизирует российскую экономику в целом.