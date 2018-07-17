Министр энергетики рассказал, что в России думают о контракте по транзиту через Украину

После того, как прошли переговоры между Москвой, Киевом и Евросоюзом, министр энергетики Александр Новак рассказал, что Россия готова как продлить существующий контракт на транзит газа, так и рассмотреть условия заключения другого соглашения. Об этом сообщает ТАСС.
Перед тем, как приступить к созданию новых взаимоотношений, необходимо разрешить старые разногласия, заявил Новак. Это важный вопрос в позиции российской стороны. Министр подчеркнул, что новые контракты должны быть выгодны для нескольких сторон: для потребителей, поставщиков и тех, кто обеспечивает транзит топлива.
Теперь представители России, Украины и ЕС будут, какие объемы газа в будущем могут быть поставлены в Европу, а также ставку, по которой будет производится транзит топлива.
Следующие переговоры сторон пройдут в октябре этого года.
Ранее "Правда.Ру" писала, "Газпром" и "Нафтогаз" приступили к обсуждению контракта о поставках газа в Европу через территорию Украины после 2019 года. Речь идет не о пересмотре действующего контракта, который истекает в 2019 году, а о подписании нового соглашения, которое может начать действовать с 2020-го.
Известно, что Киев не принимает условия Газпрома по транзиту газа через Украину и будет настаивать на сохранении транзита после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров. При этом в "Газпроме" говорят, что компания никогда не отказывалась от транзита газа через Украину. Транзит может сохраниться в объеме 10-15 млрд кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.
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