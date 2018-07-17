ФАС не нашла причин для снижения топлива

Розничные цены на моторное топливо больше не снизятся, несмотря на снижение оптовых цен. Такое мнение Федеральной антимонопольной службы озвучил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

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Он подчеркнул, что для этого нет предпосылок, так как грядет этап повышенного спроса: впереди время активных сельхоз работ. Неизвестно, как поведет себя ценник на нефть в мире.

Поясняя, почему при снижении оптовой стоимости, розничная осталась неизменной, Голомолзин сказал: розничные цены менее изменчивы и ориентированы на спрос, иначе складывается ситуация на бирже. Представитель ведомства также заявил, что ситуация на рынке стабилизировалась, так как обеспечено насыщение внутреннего рынка. Кроме того, оптовая стоимость позволяет компаниям эффективно работать, ситуация "минуса" преодолена.

Однако служба продолжает контролировать стоимость топлива, желая предотвратить скачок цен в начале грядущего года из-за предполагаемого повышения налога. Неусыпный контроль помогает своевременно реагировать на происходящее.

Напомним, с апреля в стране начали подниматься цены на АЗС. Власть объявила, что дело в росте цены на нефть, поэтому всю продукцию компании отправили за рубеж. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство снизило акцизы и обязало больше поставлять отечественным покупателям.

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