Сотни рабочих взбунтовались в Тобольске из-за зарплаты

Начата проверка сообщения о массовой драке рабочих на строительной площадке нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехима" в Тобольске. Поручение дал заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев.
В прокуратуре Тюменской области уточнили, что в поручении особое внимание уделено необходимости проверки текущих дел на предмет нарушения трудового законодательства и социальных прав работников. При наличии оснований указано "оперативно принять меры прокурорского реагирования".
Информация о конфликте, имевшем место в выходные, между приезжими рабочими с одной стороны и службой безопасности "Сибура" (владелец объекта) и правоохранительными органами с другой, - появилась благодаря соцсетям.
По информации ura. ru, в драке приняли участие около 500 человек, рабочие сломали автобус и машину одного из сотрудников предприятия.
Как сообщает неназванный источник, причиной такого поведения рабочих стала неуплата им заработной платы. Для ликвидации происшествия на место массовой драки "прибыли полицейские, пожарные и медицинские работники.
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