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Источник Правда.Ру

В Совфеде раскрыли тайну повышения пенсионного возраста

Экономика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с заявлением, что повышение пенсионного возраста должно происходить спокойно.

В Совфеде раскрыли тайну повышения пенсионного возраста. 386981.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

По ее словам, "должен быть очень плавный переходный спокойный период. Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на 10 лет и каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин".

Матвиенко также добавила, что  пенсионный возраст для женщин в России может быть повышен до 60 лет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России с 2020 года начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Об этом сообщили специалисты ВЭБ в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 2018-2021 г. г.

Авторы доклада сообщили, что "с 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста".

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Темы пенсионный возраст валентина матвиенко
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