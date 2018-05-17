Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с заявлением, что повышение пенсионного возраста должно происходить спокойно.
По ее словам, "должен быть очень плавный переходный спокойный период. Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на 10 лет и каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин".
Матвиенко также добавила, что пенсионный возраст для женщин в России может быть повышен до 60 лет.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России с 2020 года начнется постепенное повышение пенсионного возраста. Об этом сообщили специалисты ВЭБ в базовом варианте прогноза экономического развития страны на 2018-2021 г. г.
Авторы доклада сообщили, что "с 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста".
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