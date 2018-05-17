Бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов вновь задержан по делу о коррупции.
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, речь идет о хищении 450 миллионов рублей при строительстве зданий Эрмитажа.
Она также добавила, что задержан руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.
Еще одним фигурантом является экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, как и Пирумов, проходивший по "делу реставраторов".
"По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации", - рассказала Петренко.
Ранее, По данным ФСБ, Пирумов подозревался в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 п. 4 УК РФ), максимальное наказание по которой - 10 лет лишения свободы.
Напомним, накануне вице-глава министерства и еще несколько человек были задержаны по подозрению в хищении не менее 60 млн руб., выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.
Кроме того, как сообщала Правда.Ру, ранее ФСБ возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников министерства культуры РФ и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. По местам жительства и работы указанных лиц производятся обыски.
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