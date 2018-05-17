В рационе россиян станет больше рыбы

Российские чиновники предлагают увеличить в потребительской корзине объем рыбы до 22 килограммов.

Об этом свидетельствует протокол совещания у главы российского правительства Дмитрия Медведева, передают 17 мая «Известия».

Отметим, что рекомендация добавить в корзину лосося, форель и сельдь поступила из Минздрава России. Нововведение чиновники объясняют тем, что за девять лет жители страны стали употреблять почти в два раза больше рыбы и других морепродуктов.

Напомним, если в 2014 году каждый житель России употреблял в среднем около 22 кг рыбы и продукции из нее, то в 2016 году этот показатель уменьшился до 21,5 кг на человека.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что сейчас остро встала задача обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения. Огромную роль в этом играет наша рыбная промышленность. Россия - великая морская держава, имеет выход к трем океанам, омывается множеством богатых разнообразными ресурсами морей. Издание в 2016 году начало публикацию серии материалов о морском рыболовстве.

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