Экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова заплакала в Госдуме, когда подводила итоги своего пребывания на этом посту.
Как пишут российские СМИ, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей должность вице-премьера по социальной политике.
Напомним, представление об освобождении Голиковой от занимаемой должности внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин.
17 мая такое решение было принято депутатами на заседании. В конце обсуждения вопроса Голиковой предоставили слово. Экс-глава Счетной палаты не смогла сдержать слезы, когда начала благодарить коллектив ведомства.
После этого депутаты встали со своих мест и начали ей аплодировать В ближайшее время будут рассматриваться кандидатуры на вакантный пост главы учреждения.
Отметим, что "Единая Россия" выдвинула на этот пост экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Счетная палата рассмотрела отчет ФСИН с 2007 по 2016 годы и выявила неэффективное использование 15 миллиардов рублей. На реализацию программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" было предусмотрено 57 миллиардов рублей, что на три миллиарда больше изначально предусмотренной суммы, сообщается в отчете Счетной палаты.
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