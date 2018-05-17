Уволенная Голикова разрыдалась на трибуне Госдумы

Экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова заплакала в Госдуме, когда подводила итоги своего пребывания на этом посту.

Как пишут российские СМИ, премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей должность вице-премьера по социальной политике.

Напомним, представление об освобождении Голиковой от занимаемой должности внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин.

17 мая такое решение было принято депутатами на заседании. В конце обсуждения вопроса Голиковой предоставили слово. Экс-глава Счетной палаты не смогла сдержать слезы, когда начала благодарить коллектив ведомства.

После этого депутаты встали со своих мест и начали ей аплодировать В ближайшее время будут рассматриваться кандидатуры на вакантный пост главы учреждения.

Отметим, что "Единая Россия" выдвинула на этот пост экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Счетная палата рассмотрела отчет ФСИН с 2007 по 2016 годы и выявила неэффективное использование 15 миллиардов рублей. На реализацию программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" было предусмотрено 57 миллиардов рублей, что на три миллиарда больше изначально предусмотренной суммы, сообщается в отчете Счетной палаты.

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