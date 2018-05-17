Россиян поставят на "умные" счетчики

В России установка в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний станет обязательной в следующем году.

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В проекте Минстроя "Умный город" программы "Цифровая экономика Российской Федерации" говорится, что это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах автоматически отправится в центры сбора данных.

В 2019 году профильные ведомства начнут разработку поправок в нормативные документы, которые позволят осуществить эту инициативу. Сообщается, что условия для широкого внедрения таких приборов учета планируется создать к концу 2019 года.

Автор проекта, первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, пожаловался на том, что многие собственники квартир зачастую подкручивают приборы, "вставляют магниты, пленочки, вертят счетчик в обратную сторону№, чтобы платить меньше. В результате затраты ложатся на других жителей.

Установка интеллектуальной системы больше не позволит похищать ресурсы - всю информацию будет видеть оператор в центре сбора данных.

"Правда" ранее сообщала, что в Госдуме готовился законопроект, который позволит россиянам не платить за установку водо- и электросчетчиков, а переложить это на ресурсоснабжающие организации. Готовил документ первый зампред думского Комитета по экономической политике Николай Арефьев.

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