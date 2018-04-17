СМИ: США готовят новый удар по Китаю

Власти США намерены в ближайшее время усилить давление на Китай в торговой войне и ввести ограничения в отношении китайских провайдеров.

Американцы намерены действовать подобным образом в ответ на ограничения Пекина в отношении американских технологических компаний.

По данным The Wall Street Journal, Китай отказывается от лицензий, позволяющих американским компаниям независимо работать на территории КНР.

Сама угроза должна стать сигналом для Китая, что новые ограничения возможны. Если же Вашингтон все-таки решит ужесточить меры против КНР, они могут коснуться китайских компаний, предоставляющих сервисы облачных вычислений на территории США.

Напомним, отношения США и Китая обострились в 2018 году после того, как Вашингтон ввел ряд мер в отношении Пекина. Власти Китая посоветовали США воздержаться дальнейшего ухудшения двусторонних отношений в сфере торговли.

Как заявил на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, США могут угодить "в вырытую для других яму". По его словам, Пекин уже опубликовал перечень контрмер и введет их в действие, если не удастся договориться с американской стороной.

Сообщается, что консультации по этим мерам начнутся, когда истечет срок принятия предложений от общественности, в том числе от различных министерств и бизнес-кругов.

"Мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия для того, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным", - отметил Гао Фэн.

Он также охарактеризовал меры, принятые США в отношении Китая как типичный образец торгового протекционизма, "отражение менталитета холодной войны".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Китай собирается повысить пошлины на товары из США. Эти меры предпримут для того, чтобы "сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий", сказано в сообщении министерства коммерции КНР.

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