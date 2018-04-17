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Источник Правда.Ру

США тормознули: Россия готова к самым лютым санкциям

Экономика

Москва рассматривает возможность введения США новых жестких санкций против России.

США тормознули: Россия готова к самым лютым санкциям. 385945.jpeg

В самом жестком сценарии могут быть применены санкции против госдолга и отключениеРоссии от SWIFT. По словам двух федеральных чиновников, также нельзя исключать блокирующих санкций против крупнейших российских банков - Сбербанка и ВТБ.

Отметим, что американский президент Дональд Трамп распорядился отложить введение новых санкций в отношении российской стороны. По данным  The Washington Post,  "Трамп пообщался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что у него ещё нет уверенности по вопросу их введения".

Соответственно,  Трамп вряд ли одобрит новые антироссийские санкции до тех пор, пока не появится подходящий повод для этого.   После этого Белый дом попытался представить заявления Хейли как оговорку, сообщив, что "решение по санкциям может быть принято в ближайшем будущем".

При этом президент США Дональд Трамп раскритиковал Москву за поддержку Дамаска. Санкции планировалось ввести против тех лиц и компаний, которые, как утверждают США, "имели отношение к оборудованию, связанному с Башаром Асадом и применению химического оружия".

Напомним, в настоящее время в США считают, что отношения между двумя сверхдержавами в настоящее время напряженные, поскольку в этом виновата Россия.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.

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