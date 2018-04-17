Минтруд: почему безработным предлагают зарплаты нищих

Российские биржи труда предлагают варианты от работодателей со средним заработком в 54% от показателя по стране.

Специалисты минтруда, основываясь на данных мониторинга, пришли к выводу, что 10% от всех предложений не дотягивают до прожиточного минимума.

Причиной этого является тот факт, что служба занятости выполняет свою функцию по трудоустройству формально. Ни компании, ни сами соискатели не воспринимают эту структуру как реальный источник получения хорошего сотрудника или приличного места работы.

Отметим, что если в 2017 году среднестатистический житель страны получал 39 тыс. рублей в месяц, то на биржах труда безработным предлагали вакансии со средней оплатой в 21 тыс. рублей. Общероссийский коэффициент составил 54%. В документе сказано, что именно этот показатель характеризует качество вакансий.

Причем, в разных регионах он разный. Только в Белгородской области и в Ставропольском крае предложения служб занятости соответствовали средней зарплате, сложившейся в регионах (104% и 100,4% соответственно). Самый плохой показатель в Ингушетии - соотношение 28,3%.

В ведомстве также отметили, что количество вакансий, заявленных в службы занятости с зарплатой ниже ПМ, год от года уменьшается.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что почти четверть трудоспособного населения России поменяла работу в 2016 году. Причем половина из них сделала это добровольно, а остальные были уволены.

Более двух третей из менявших работу смогли трудоустроиться в срок до полутора месяцев. Ситуация на рынке труда по итогам минувшего года во многом осталась схожа с 2015 годом, когда она резко ухудшилась на фоне кризиса.

В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах и всех типах городов. Выяснилось, что только 59% респондентов продолжают работать на прежнем месте, 23% - сменили место работы. Причем 12% сказали, что сделали это добровольно, 7% респондентов ответили, что их вынужденный уход был оформлен как "увольнение", 4% россиян попали под официальное сокращение. 16% участников опроса не работали в течение последнего полугодия.

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