Власти хотят запретить Китаю скупать российский лес

Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации считает, что действующей власти пора запретить продавать Китайской народной республике российский лес.

Отметим, что на сегодняшний день предприниматели из Китая ведут активные лесозаготовки в Сибири и на Дальнем Востоке.

Глава российского ведомства Иван Валентик считает, что пора положить этому конец. Дело в том, указывает он, что Лесной кодекс не предусматривает единого комплекса норм по приему и отгрузке древесины. Это, заявляет глава Федерального агентства лесного хозяйства РФ, контролируется лишь региональной властью. Но, убежден Иван Валентик, не всегда действующая в Сибири и на Дальнем Востоке власть может правильно и трезво оценить ситуацию и установить четкий и тотальный контроль за деятельностью китайских предпринимателей.

Контроль этот, указывает Иван Валентик, должен быть жестким. В противном случае, резюмирует он, необходимо и вовсе прервать такого рода сотрудничество с Китаем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетная международная экологическая организация бьет тревогу — масштабы незаконной вырубки лесов в России катастрофические, считают там. В ближайшие годы, заявляют специалисты, страна может потерять порядка 40 миллионов гектаров леса. Это, поясняют в организации, примерно сопоставимо с размерами современной Германии.

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