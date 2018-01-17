Goldman Sachs предсказал "ракетный взлет" российской экономики

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs обнародовали свой прогноз экономического роста разных стран.

Выяснилось, что прогноз в отношении России у банка является оптимистичным как никогда. В 2018 году ожидается рост экономики на 3,3%, в 2019 году - на 2,9%. Это существенно выше официального прогноза Минэкономразвития, которое ожидает в этом году роста на 2%, а в следующем - на 2,2%.

До этого по оценке Goldman Sachs, рост экономики в России составил 2,2%. Это также существенно лучше предварительных оценок Минэкономразвития в 1,4-1,8%.

Аналитики предсказывают, что глобальный ВВП в 2018-2019 гг. будет ежегодно расти примерно на 4% против 3,7% в прошлом году. Причинами этого стали улучшение доступа к финансированию и стимулирующая фискальная политика властей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в этом году укрепление может продолжить рубль, это связано с последними решениями по ставке ФРС.

Ожидается, что в 2018 году повышение ставки ФРС произойдет еще минимум три раза. Так что не исключено, что доллар вместо того, чтобы вырасти и укрепиться, еще больше снизится и ослабеет ко многим валютам, в том числе к рублю.

В отношении рубля большую поддержку окажут цены на нефть, считают эксперты. В 2018 году будут "играть" множество всяких разных вариантов, в том числе и потенциальные санкции, которые, конечно, способны негативно повлиять на курс, ослабить нацвалюту.