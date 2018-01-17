Создатели "Протонов" заявили о надвигающейся катастрофе

Производитель тяжелых ракет "Протон" и "Ангара" нуждается в финансовой поддержке в размере 30 миллиардов рублей. "Центр Хруничева" в долгах из-за сокращения заказов и аварий ракет, сообщают "Известия".

Руководители предприятия уже обратились за помощью к правительству, самостоятельно подняться они не смогут. Так, предприятие брало кредит для поддержания производства двигателей для первой ступени ракеты "Протон-М", Сейчас на его обслуживание ежегодно выплачивается 4,5 миллиарда рублей.

А аварии и вовсе усугубили состояние предприятия: со второй половины 2016 года по первую половину 2017 не было произведено ни одной ракеты. За время простоя на содержание персонала ушло 30 миллиардов рублей.

У "Центра Хруничева" есть и социальные обязательства: расходы на содержание детских садов, дома культуры, теплосетей и увеличившиеся производственные издержки — рост цен на ракетное топливо.

Что касается будущего предприятия, то выпуск "Протонов" продолжится, будет выпущено шесть тяжелых ракет "Ангара". В составе "Центра" по-прежнему остаются завод по производству "Протонов" и КБ "Салют. Они находятся в Москве, но есть региональные площадки: Ковровский механический завод, Усть-Катавский вагоностроительный завод и "Полет".

Сейчас идет процесс сокращения расположенных в Москве производственных площадей предприятия и продажа освобождаемой земли в Филевской пойме. Высвобождаемые площади разбиты на участки, некоторые из них давно не эксплуатируются, какие-то перестанут использоваться с 2018 года. Продажа будет проходить на торгах поэтапно — участок за участком.

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