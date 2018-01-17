В МВФ спрогнозировали рост экономики России в пределах 1,5%

Глава миссии МВФ в России Габриэль Ди Белла заявил, что экономика страны после кризиса 2014 года начала стабилизироваться, но ее рост пока не будет превышать 1,5%.

Ди Белла в ходе сессии Гайдаровского форума пояснил, что "совершенно ясно, что стабилизация после шоков в 2014 году уже началась. Благодаря очень хорошей политике государства в области макроэкономики спад оказался не такой глубокий, как можно было ожидать".

По его словам, "Россия не должна потерять свою роль в глобальной экономике, для этого нужно, чтобы рост происходил как минимум на 3% в год. Но по разным причинам в ближайшие годы потенциальный рост может быть ограничен примерно 1,5% роста".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в сообщении Международного валютного фонда по итогам визита миссии МВФ в Россию в 2016 году говорилось, что российская экономика успешно преодолела воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления.

Как отмечал руководитель миссии МВФ Эрнесто Рамирез Риго, "экономика выдержала воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления, хотя экономическая активность в этом году все же сократится на 0,6%.

Восстановление экономики должно пойти более высокими темпами в 2017 году, и, по прогнозам, темпы экономического роста составят 1,1 процента, что отчасти обусловлено более высокими ценами на нефть".

Специалисты также отметили снижение инфляции в России. По их мнению, инфляция продолжает замедляться и, в соответствии с текущим прогнозом, снизится до 5,6% и будет стремиться к целевому показателю инфляции, установленному Банком России, 4%.